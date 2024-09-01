Ynet сообщил о пулевых ранениях на телах погибших в Газе заложников
На телах шестерых израильских заложников, которые обнаружила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в подземном туннеле в секторе Газа, есть следы пулевых ранений в голову и другие части тела, передает Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.
Эксперты сделали вывод, что погибших заложников держали в суровых условиях, они были убиты в течение последних 48 часов. Вскрытие показало, что на телах есть признаки травм, полученных ранее, говорится в отчете. На теле одного из погибших обнаружены следы от веревки.
ЦАХАЛ опубликовала имена шестерых погибших, которые были похищены 7 октября 2023 года, в день нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, и найдены 31 августа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, работавший на музыкальном фестивале в момент атаки боевиков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за гибель заложников на ХАМАС. Движение заявило, что они погибли в результате израильской атаки.
После атаки 7 октября Израиль объявил о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой является освобождение всех израильских заложников и ликвидация ХАМАС. В последние месяцы стороны ведут переговоры об очередной сделке с участием посредников, одним из пунктов которой является освобождение заложников. После найденных тел в секторе Газа Нетаньяху усомнился в достижении консенсуса с ХАМАС, но пообещал «продолжать стремиться к сделке, которая вернет всех наших заложников и обеспечит нашу безопасность и наше существование».
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