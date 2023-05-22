Пермского правозащитника арестовали по делу об архиве «Мемориала»

Пермского правозащитника отправили в СИЗО по делу о контрабанде архива «Мемориала»

Александр Чернышов (Фото: pmem.ru)

Ленинский районный суд Перми отправил правозащитника Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля по делу о контрабанде, сообщает сайт Центра исторической памяти.

Следствие посчитало, что Чернышов может «воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу путем сокрытия следов преступления и давления на возможных участников дела и свидетелей». Сам правозащитник просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвоката, Чернышов признал вину в полном объеме и выразил готовность сотрудничать со следствием.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд.

19 мая следователи возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России) в отношении экс-главы пермского отделения общества «Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) Роберта Латыпова и председателя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова.

По версии следствия, они попытались вывезти контрабандой архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию.

В тот же день прошли обыски у трех сотрудников пермского Центра исторической памяти. В частности, обыски прошли у правозащитников Татьяны Марголиной, Светланы Маковецкой и Игоря Аверкиева. Марголина и Маковецкая являются членами Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года.