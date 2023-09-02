Экс-командующий НАТО призвал к «удешевлению» армии США

Многие военные настаивают на переходе от дорогих и уязвимых систем оружия к более дешевым, процесс начался с запуском Пентагоном программы Репликатор, заявил Ставридис. По его оценке, это даст США преимущество в конфликте с Китаем

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Китай наращивает количество кораблей, самолетов, ракет и другой военный потенциал недостижимыми для США темпами, а потому Пентагону следует не просто внедрять инновации, но и «создавать правильные виды высокотехнологичных систем», которые можно быстро собрать и ввести в бой. Об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Украинская армия, отметил он, уже использует эту стратегию на поле боя. Ставридис указал, что Пентагон планирует создать в течение ближайших двух лет тысячи автономных беспилотников для конкуренции с Китаем в рамках программы «Репликатор». Эта программа «стимулирует прогресс в слишком медленном переходе американских военных инноваций к использованию небольших, умных, дешевых и многочисленных платформ», объясняла замминистра обороны Кэтлин Хикс.

«Это то, за что уже давно выступают многие военные: переход от огромных, дорогих и уязвимых платформ (авианосцев, больших самолетов, спутников) к более легким, дешевым и маневренным системам», — пояснил адмирал.

Ставридис призвал к объединению действий спецназа, кибероружия, множества беспилотников и более традиционными системами огня. Он предположил, что часть группировки беспилотников, операторы которых будут насчитывать десятки тысяч человек, окажется сосредоточена на разведке и наблюдении, передавая сведения для точного целеуказания. Вторая группа будет управлять сотнями или тысячами беспилотников, нагруженных взрывчаткой, которые займутся поражением целей. Одновременно будут работать дроны, осуществляющие кибератаки для «ослепления» противника и эффективной маскировки собственных войск.

Адмирал предположил, что эта же концепция будет эффективна и в космосе: вместо того, чтобы полагаться на чрезвычайно дорогие спутники связи, возможно, следует положиться на группы дешевых спутников, связанных друг с другом и с наземными станциями. По его идее, в работу беспилотников будет широко интегрирован искусственный интеллект. «Звучит как научная фантастика, не так ли? Однако это будущее ближе, чем многие думают. Репликатор — это вообще не научная фантастика», — резюмировал он.

Разработки в области беспилотников ведет и Китай. Как выяснила весной The Washington Post, китайская армия с высокой степенью вероятностью разместила на востоке страны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8. Аппараты оборудованы передовой системой наблюдения для сбора картографических данных в реальном времени, или разработки стратегии, или нанесения ракетных ударов в будущем конфликте, говорилось в слитых документах американской разведки. По оценке Пентагона, беспилотники могут лететь на скорости, втрое превышающей скорость звука.