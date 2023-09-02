FT назвала последствия возможного отказа Си Цзиньпина от саммита G20

По данным Reuters, Пекин отправит на саммит главу правительства вместо Си Цзиньпина

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Если китайский лидер Си Цзиньпин действительно впервые откажется от посещения саммита «Большой двадцатки», это подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров и станет ударом по позициям Индии, которая занимает в этот раз позицию председателя. Об этом пишет The Financial Times.

«Они весь год работали над тем, чтобы сорвать нашу совместную работу. <...> Неучастие — это очевидный шаг», — сказал источник издания среди западных чиновников, участвующих в организации саммита.

Бывший представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах, Дэниел Прайс, отметил, что, если Си Цзиньпин действительно не приедет на саммит, это покажет «истинное отсутствие сплоченности среди стран БРИКС и подорвет шумиху вокруг расширенной группы БРИКС».

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели.

О том, что Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20, сообщило Reuters со ссылкой на источники в конце августа. «Мы знаем, что вместо Си приедет премьер-министр [Ли Цян]», — сказал один из индийских чиновников. Агентство отмечало, что на форум возлагались надежды, связанные с первой за почти год личной встречей китайского лидера и американского президента Джо Байдена. Опрошенные Reuters аналитики также сочли, что решение Пекина может быть вызвано соперничеством с Индией.

«Я надеюсь, что он примет участие», — сказал президент США. МИД Китая подчеркнул, что объявит о любых планах поездок Си Цзиньпина в «нужное время».