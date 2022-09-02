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Шойгу заявил о взломе обороны ВСУ в Песках

В поселке взят под контроль крупный узел обороны ВСУ. На херсонско-николаевском направлении союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, рассказал министр обороны России
Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

За последние две недели российские Вооруженные силы и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в поселке Пески, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал министр. По его словам, украинская армия при отступлении оставила много оружия и раненых. Последним российские медики оказали медицинскую помощь.

В районе Александровки союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, заняв село Благодатное, добавил Шойгу.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

До этого о полном контроле ДНР над поселком заявлял представитель Народной милиции республики Илья Емельянов. Однако замначальника милиции Эдуард Басурин позже уточнил, что Пески «контролируются, но не в полном объеме». Глава ДНР Денис Пушилин после этого заявил, что поселок «штурмовали, теперь дозачищают».

13 августа Минобороны сообщило, что населенный пункт Пески в Донбассе, к северо-западу от Донецка, был «полностью освобожден» в результате наступления союзных сил.

Спустя неделю глава Чечни Рамзан Кадыров тоже заявил о полном «освобождении» поселка.

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О выходе к границе Николаевской области сообщалось 23 августа: тогда Минобороны заявило, что российским военным удалось установить контроль над территорией региона площадью 12 кв. км.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина Сергей Шойгу Пески

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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