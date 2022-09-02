Шойгу заявил о взломе обороны ВСУ в Песках
За последние две недели российские Вооруженные силы и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в поселке Пески, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал министр. По его словам, украинская армия при отступлении оставила много оружия и раненых. Последним российские медики оказали медицинскую помощь.
В районе Александровки союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, заняв село Благодатное, добавил Шойгу.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
До этого о полном контроле ДНР над поселком заявлял представитель Народной милиции республики Илья Емельянов. Однако замначальника милиции Эдуард Басурин позже уточнил, что Пески «контролируются, но не в полном объеме». Глава ДНР Денис Пушилин после этого заявил, что поселок «штурмовали, теперь дозачищают».
13 августа Минобороны сообщило, что населенный пункт Пески в Донбассе, к северо-западу от Донецка, был «полностью освобожден» в результате наступления союзных сил.
Спустя неделю глава Чечни Рамзан Кадыров тоже заявил о полном «освобождении» поселка.
О выходе к границе Николаевской области сообщалось 23 августа: тогда Минобороны заявило, что российским военным удалось установить контроль над территорией региона площадью 12 кв. км.