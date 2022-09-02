Автора «санкций из ада» против России предложили допросить по делу Трампа

По данным суда, Грэма подозревают в шантаже госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера в 2020 году, которому сенатор якобы предлагал исключить «почтовые голоса» на президентских выборах, чтобы добиться победы Трампа

Фото: Saul Loeb / EPA / ТАСС

Прокуратура Атланты вызвала сенатора-республиканца Линдси Грэма для дачи показаний по делу экс-президента США Дональда Трампа перед специальным жюри, сообщает The New Yourk Times.

Согласно постановлению судьи, на которое ссылается газета, Грэм может быть допрошен из-за телефонного разговора в ноябре 2020 года с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером, в которых сенатор, по утверждению последнего, предлагал ему исключить «почтовые голоса» на президентских выборах в США.

Раффенспергер также утверждает, что за звонком Грэма последовал звонок от самого Трампа, который просил «найти» 11 780 голосов, которых недоставало для победы в спорном штате.

«Постановление судьи позволит задать вопросы о предполагаемых связях и координации действий г-на Грэма с кампанией Трампа и его действиях после выборов в Джорджии, а также о публичных заявлениях сенатора Грэма, связанных с выборами в Джорджии в 2020 году», — следует из постановления.

Линдси Грэм является одним авторов инициативы 2018 года об ужесточении санкций против России под названием «санкции из ада» (bill from hell). Тогда он предложил ввести понятие российского «суверенного долга», против которого могут быть введены санкции, а также настаивал на ограничениях против «кибернетического сектора» России.

Выборы президента США прошли в ноябре 2020 года. Трамп претендовал на переизбрание от Республиканской партии, его оппонентом был демократ Джо Байден. По итогам голосования выборщиков Трамп уступил Байдену с результатом 232 против 306.

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Экс-президент США публично не признал своего поражения и неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы. «Голосование по почте — единственный вариант, при котором я мог проиграть, потому что они (демократы. — РБК) обманывают, грабят и воруют, — говорил он.

Победа демократа должна была быть официально утверждена на сессии конгресса 6 января 2021 года. В этот же день сторонники Трампа организовали митинг в его поддержку. Акция переросла в беспорядки с проникновением протестующих в Капитолий. Сессия была сорвана, здание — эвакуировано, а в результате беспорядков погибли пять человек. После этого Байден и другие демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию, разбирательство по делу продолжается до сих пор.