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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,39%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму
Показатели содержания этих металлов в организме женщины превышали норму в 7 и 3 раза, заявили в прокуратуре. Прежде там утверждали, что, по предварительным данным, Иман Фадил умерла из-за отравления «смесью радиоактивных веществ»
Иман Фадил (Фото: Vince Paolo Gerace / ZUMA Press / Global Look Press)

Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы. Об этом пишет агентство ANSA. Женщине было 34 года.

Концентрация сурьмы, по информации главы местного надзорного ведомства, в ее крови превышала норму почти в три раза, а содержание кадмия в моче оказалось почти в семь раз выше стандартных показателей. Также у Фадил, как отмечает ANSA, были отрицательные результаты в тестах на наиболее распространенные яды, особенно мышьяк.

Чтобы вынести окончательное заключение по этому делу, прокуратура ожидает результатов вскрытия, заявил Греко. Его остальных комментариев по этому вопросу агентство не приводит.

О том, что смерть Иман Фадил, по предварительным данным, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ», в итальянской прокуратуре рассказали 16 марта. Женщина умерла первого числа того же месяца, последние недели она провела в больнице. До этого она говорила своим близким и адвокатам, что ее могут отравить.

Политика
Берлускони прокомментировал смерть свидетельницы по его делу

После гибели танцовщицы La Repubblica сообщила, что, по ее данным, одним из компонентов смеси, которой была отравлена Фадил, был радиоактивный изотоп кобальта. В частности, как указывали источники газеты, злоумышленники использовали для этого «редчайшую смесь, в изготовлении которой экспертами являются русские». При этом напрямую с Россией случившееся источники La Repubblica не связывали. Другие итальянские издания, например, Milano Today, в текстах про смерть Фадил намекали на «русский след» и напоминали в связи с этим о «деле экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко». В 2006 году он умер от отравления радиоактивным полонием-210.

В деле Берлускони Фадил, как отмечает газета The Times, должна была засвидетельствовать, что бывший итальянский премьер выплачивал работавшим на вечеринках на его вилле под Миланом женщинам крупные денежные суммы за молчание о том, что там происходило. Также он платил за молчание гостям вечеринок. По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил ​€10 млн.

Общество
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Вечеринки с проститутками Берлускони, по версии следствия, устраивал именно на вилле под Миланом. В 2014 году защита экс-премьера добилась отмены приговора, однако прокуратура начала против политика новое расследование. Берлускони тогда обвиняли в подкупе ключевых свидетелей.

Сам Берлускони, комментируя позже гибель Фадил, заявил, что не был с ней знаком.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сильвио Берлускони
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Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
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