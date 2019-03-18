В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму

Показатели содержания этих металлов в организме женщины превышали норму в 7 и 3 раза, заявили в прокуратуре. Прежде там утверждали, что, по предварительным данным, Иман Фадил умерла из-за отравления «смесью радиоактивных веществ»

Иман Фадил (Фото: Vince Paolo Gerace / ZUMA Press / Global Look Press)

Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы. Об этом пишет агентство ANSA. Женщине было 34 года.

Концентрация сурьмы, по информации главы местного надзорного ведомства, в ее крови превышала норму почти в три раза, а содержание кадмия в моче оказалось почти в семь раз выше стандартных показателей. Также у Фадил, как отмечает ANSA, были отрицательные результаты в тестах на наиболее распространенные яды, особенно мышьяк.

Чтобы вынести окончательное заключение по этому делу, прокуратура ожидает результатов вскрытия, заявил Греко. Его остальных комментариев по этому вопросу агентство не приводит.

О том, что смерть Иман Фадил, по предварительным данным, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ», в итальянской прокуратуре рассказали 16 марта. Женщина умерла первого числа того же месяца, последние недели она провела в больнице. До этого она говорила своим близким и адвокатам, что ее могут отравить.