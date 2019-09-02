Соболь, Азара и Ляскина задержали в Москве

После несогласованной акции протеста 31 августа, которая была заявлена Соболь как шествие против политических репрессий, полиция завела административное дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга

Любовь Соболь (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь задержали, сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Любовь Соболь тоже задержана. С ней не было связи больше часа, и мы не знали об этом», — написала она. По словам Ярмыш, Соболь везут в ОВД Троицка.

Ранее стало известно, что в Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве говорили, что информации о задержаниях нет.

«Протокол об административном правонарушении будет составляться только завтра в 09.00. Сейчас только протокол об административном задержании и доставлении. Полицейские говорят [о том, что утром будет составлен протокол] по ч.8 ст 20.2», — сообщила РБК адвокат Азара Татьяна Молоканова.