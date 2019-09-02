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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Соболь, Азара и Ляскина задержали в Москве
После несогласованной акции протеста 31 августа, которая была заявлена Соболь как шествие против политических репрессий, полиция завела административное дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга
Любовь Соболь  (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь задержали, сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Любовь Соболь тоже задержана. С ней не было связи больше часа, и мы не знали об этом», — написала она. По словам Ярмыш, Соболь везут в ОВД Троицка.

Ранее стало известно, что в Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве говорили, что информации о задержаниях нет.

«Протокол об административном правонарушении будет составляться только завтра в 09.00. Сейчас только протокол об административном задержании и доставлении. Полицейские говорят [о том, что утром будет составлен протокол] по ч.8 ст 20.2», — сообщила РБК адвокат Азара Татьяна Молоканова.

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Журналист и муниципальный депутат Илья Азар заявил о задержании в Москве

После несогласованной акции протеста, которая прошла в центре Москвы 31 августа, полиция завела дело по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Акция была заявлена Соболь как шествие против политических репрессий. Ее участники прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади, в ней приняли участие 750 человек. На акции или после нее не был задержан ни один человек.

Акции протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят с середины июля. Часть из них не была согласована с властями и сопровождалась задержаниями. По итогам несогласованных митингов 27 июля и 3 августа, по официальным данным, были задержаны более 1,6 тыс. человек. Самой крупной стала согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа, которая, по разным данным, собрала от 20 до 60 тыс. человек.

Авторы: Юлия Выродова, Егор Губернаторов
Теги: задержание, Любовь Соболь, ФБК
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