Журналист и муниципальный депутат Илья Азар заявил о задержании в Москве

По словам Азара, его задержали по ст. 20.2 КоАП за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга. Дело по этой статье МВД завело после несанкционированного шествия, которое прошло в центре Москвы 31 августа

Журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло вечером в понедельник, 2 сентября. Он вышел покурить на балкон на своем этаже после того, как уложил спать своего ребенка.

«С лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по ст. 20.2 [КоАП]. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух нет, их не волнует», — написал Азар.

«Информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве на вопрос о задержании сотрудниками полиции Азара.

Дело по ст. 20.2 КоАП [нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга] полиция завела после несогласованной акции протеста, которая прошла в центре столицы 31 августа. Акция была заявлена ее инициатором, юристом Фонда борьба с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь, как шествие против политических репрессий. Ее участники прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По данным полиции, в мероприятии приняли участие 750 человек. На акции и сразу после нее полиция не задержала ни одного человека.