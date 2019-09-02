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Журналист и муниципальный депутат Илья Азар заявил о задержании в Москве
По словам Азара, его задержали по ст. 20.2 КоАП за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга. Дело по этой статье МВД завело после несанкционированного шествия, которое прошло в центре Москвы 31 августа

Журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло вечером в понедельник, 2 сентября. Он вышел покурить на балкон на своем этаже после того, как уложил спать своего ребенка.

«С лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по ст. 20.2 [КоАП]. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух нет, их не волнует», — написал Азар.

«Информации нет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве на вопрос о задержании сотрудниками полиции Азара.

Дело по ст. 20.2 КоАП [нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга] полиция завела после несогласованной акции протеста, которая прошла в центре столицы 31 августа. Акция была заявлена ее инициатором, юристом Фонда борьба с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь, как шествие против политических репрессий. Ее участники прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По данным полиции, в мероприятии приняли участие 750 человек. На акции и сразу после нее полиция не задержала ни одного человека.

С июля в Москве проходили акции протеста после отказа допускать до осенних выборов в Мосгордуму кандидатов от оппозиции из-за претензий к собранным подписям. По итогам двух несогласованных митингов 27 июля и 3 августа полиция задержала, согласно официальной статистике, более 1,6 тыс. человек. Самой крупной акцией стал согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа. Он собрал от 20 тыс. (данные МВД) до 60 тыс. человек.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Москва, задержание
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
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На несогласованной акции в Москве задержали муниципального депутата Азара
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