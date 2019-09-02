Соратник Навального Ляскин сообщил о своем задержании

Сотрудник ФБК Николай Ляскин сообщил, что его задержала полиция. Об этом он написал в Twitter.

По словам оппозиционера, его машину «на въезде в район» остановила полиция, сотрудники которой сначала забрали его документы на проверку, а затем задержали.

Ляскин сообщил, что его «силой запихнули в автозак», а также попытались отобрать телефон, после чего доставили в ОВД «Мещанское». При этом, по его словам, ему не сообщили о причинах задержания.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что у них нет информации об остановке машины сотрудника ФБК Николая Ляскина.