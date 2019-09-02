Полиция возбудила дело из-за несогласованной акции 31 августа

По факту проведения 31 августа в центре столицы несогласованной акции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

31 августа прошла несогласованная акция против политических репрессий. Ее участники собрались на Чистых прудах и дошли до Пушкинской площади. По данным полиции, в несогласованном митинге приняли участие 750 человек. Это первая московская акция оппозиции за лето, которая прошла без задержаний. Отказ в согласовании мероприятия власти Москвы объяснили тем, что на этот день августа в городе были запланированы несколько мероприятий ко Дню знаний. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие против политических репрессий. Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Протестные акции в столице проходят с июля. Они связаны с выборами в Мосгордуму. Самой крупной из них была согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа. По оценкам активистов, она собрала до 60 тыс. человек, МВД оценивало численность участников в 20 тыс. человек.