Зеленский назвал сроки начала «большой приватизации» на Украине

Украинское правительство должно начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации до 1 декабря. К этому же сроку Верховной раде поручено отменить мораторий на продажу земли

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и работу по привлечению инвесторов. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина, руководством Верховной рады и представителями силовых ведомств, передает украинское «Общественное телевидение».

«Срок до 1 декабря 2019 года», — заявил он. Ответственными Зеленский назначил премьера Алексея Гончарука и министра экономического развития и торговли Тимофея Милованова. По его словам, первый конкурс по приватизации крупных госкомпаний должен пройти до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, Зеленский поручил правительству до 1 декабря передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов, передают «Украинские новости».

Помимо этого глава государства сказал председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и председателю депутатской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, что ожидает от парламента подготовку законопроекта об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Правительство должно подготовить новый перечень, отметил Зеленский.