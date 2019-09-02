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Зеленский назвал сроки начала «большой приватизации» на Украине
Украинское правительство должно начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации до 1 декабря. К этому же сроку Верховной раде поручено отменить мораторий на продажу земли
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и работу по привлечению инвесторов. Об этом он заявил на встрече с членами кабмина, руководством Верховной рады и представителями силовых ведомств, передает украинское «Общественное телевидение».

«Срок до 1 декабря 2019 года», — заявил он. Ответственными Зеленский назначил премьера Алексея Гончарука и министра экономического развития и торговли Тимофея Милованова. По его словам, первый конкурс по приватизации крупных госкомпаний должен пройти до 1 апреля 2020 года.

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Кроме того, Зеленский поручил правительству до 1 декабря передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов, передают «Украинские новости».

Помимо этого глава государства сказал председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и председателю депутатской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, что ожидает от парламента подготовку законопроекта об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Правительство должно подготовить новый перечень, отметил Зеленский.

Еще одно поручение Зеленского касается законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Правительство должно разработать его до 1 октября, а Верховной раде — принять его и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря текущего года. Помимо этого глава государства поручил внести всю информацию о земельных участках в государственный земельный кадастр до 1 января 2021 года.

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Закон о приватизации на Украине вступил в силу в марте 2018 года. Он предусматривает две разновидности объектов приватизации — большая (стоимость активов выше 250 млн грн — около 660 млн руб. по текущему курсу) и малая. Перечень объектов «большой приватизации» утверждает кабинет министров, малой — Фонд госимущества. В список объектов для «большой приватизации», утвержденный в январе 2019 года, вошли 15 предприятий.

О планах провести «большую приватизацию» Зеленский говорил в июле. Он отмечал, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реформы в сфере экономики после досрочных выборов в Верховную раду.

Месяцем позже президент Украины заявил, что собирается провести земельную реформу и отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения, который действует в стране с 2001 года. Он отмечал, что это позволит открыть рынок «лучшей в мире по качеству» земли к 2020 году.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, «большая приватизация», Украина
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