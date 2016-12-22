Рада запретила России участвовать в приватизации украинского госимущества

Верховная рада приняла законопроект «О приватизации государственного имущества». Карточка документа опубликована на сайте Рады.

Закон предусматривает только две разновидности объектов приватизации — большая (стоимость активов выше 250 млн грн) и малая. Перечень объектов большой приватизации по представлению Фонда государственного имущества Украины утверждает кабинет министров, малой приватизации — Фонд госимущества.

Объекты малой приватизации предполагается продавать исключительно на электронных аукционах.

Перед вторым чтением был расширен список объектов, не подлежащих приватизации, — в него вошли государственные медицинские и образовательные учреждения.

Уточнен также список тех, кто не может быть покупателем. В него добавили государства, которые Рада признала агрессорами, а также юрлица, данные о бенефициарных владельцах которых не раскрыты, и находящиеся под санкциями физические и юридические лица. В частности, запрещена продажа имущества субъектам России.

Для контроля осуществления приватизации создается специальная контрольная комиссия.

Данные о приватизационных процессах должны быть обнародованы в СМИ.

Документ должен быть подписан спикером Рады и президентом Украины. После этого текст будет опубликован в официальном издании и на следующий день после этого вступит в силу.

Ранее 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В тексте документа «отдельные районы Луганской и Донецкой областей» (так украинские власти называют территорию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик) признаются «оккупированными Россией территориями».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что закон «может поставить крест на минских соглашениях».