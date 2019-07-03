Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» в 2019 году. Об этих планах он заявил в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, сообщается на сайте главы государства.

«Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году», — заметил он.

Зеленский добавил, что Киев намерен укреплять сотрудничество с Всемирным банком. Он также выразил готовность Киева присоединиться к новой программе МВФ после формирования правительства.

По словам Зеленского, Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реформирование в сфере экономики после досрочных выборов в Верховную раду. Он напомнил об отмене более 160 указов, создающих давление на бизнес.

Киев также рассчитывает на помощь Всемирного банка в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил Зеленский. Восстановление востока Украины после боевых действий обойдется в более чем €10 млрд, напомнил он. В помощи нуждаются инфраструктурные и гуманитарные проекты.