Порошенко нашел новую работу в Раде

Бывший президент займется вопросами интеграции Украины с Европейским союзом.

На сайте Верховной рады опубликован составов комитетов парламента. Согласно этим данным, экс-президент Украины, депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко стал членом комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий («Европейская солидарность») вошли в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко займется вопросами социальной политики и защиты прав ветеранов.

Порошенко уже был депутатом Рады: четыре раза избирался в парламент, последний раз в 2012 году в одномандатном округе в Виннице. Его партия выступает за интеграцию Украины в ЕС и НАТО.



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