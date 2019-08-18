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Бывший спикер парламента Грузии назвала ошибкой выход страны из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что не видит пользы от выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает «РИА Новости»

«Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», — заявила Бурджанадзе. По ее словам, таким образом Грузия лишилась возможности вести переговоры с коллегами из России и других государств содружества. 

Бурджанадзе отметила, что для решения беспокоящих Грузию проблем необходимо было «максимально использовать поле СНГ». «Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло суверенитет», — уточнила экс-спикер.  

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Грузия официально покинула состав СНГ в августе 2009 года в знак протеста против действий России в 2008 году. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию. В ответ на это Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных из региона. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.    

Теги: Грузия, СНГ
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