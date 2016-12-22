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Верховный лидер Ирана призвал армию страны к повышению обороноспособности
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Верховный лидер Ирана призвал армию страны к повышению обороноспособности
Политика, 18:16
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Верховный лидер Ирана призвал армию страны к повышению обороноспособности
Возможность военных действий на фоне эскалации конфликта Тегерана и Вашингтона он исключил. Тем не менее иранским военнослужащим, как считает Али Хаменеи, необходимо проявлять свою бдительность и повышать потенциал
Фото: AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вооруженные силы страны усилить свою обороноспособность. Об этом он сообщил во время общения с командованием и составом войск противовоздушной обороны, передает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление иранского верховного лидера. Подобные заявления, как замечает агентство, звучат на фоне усиления напряженности в отношениях Ирана и Соединенных Штатов.

Накануне Тегеран, как напоминает Reuters, уже объявил о своих планах нарастить военный потенциал. Об этом тогда сообщил замминистра обороны Ирана Мохаммад Ахади. Тегеран, по его словам, собирается увеличить мощности своих баллистических и крылатых ракет, а также приобрести современные истребители и подводные лодки.

«Аятолла Хаменеи подчеркнул, что, основываясь на политических расчетах, [в нынешней ситуации] нет вероятности [начала] военных действий», — отреагировал на это иранский верховный лидер. Его слова, как уточняет агентство, приводятся в сообщении командования сил противовоздушной обороны Ирана. Однако, несмотря на это, как заметили в пресс-службе, Хаменеи добавил, что «вооруженные силы [Ирана] должны проявлять бдительность <...> и повышать потенциал как своих военнослужащих, так и оборудования».

В прошлом месяце иранский лидер Хасан Роухани, как замечает агентство, заявил, что «военное мастерство» Ирана — это то, что мешает США на него напасть.

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Отношения Тегерана и Вашингтона начали ухудшаться после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в марте принял решение выйти из ядерной сделки. Это соглашение было подписано в 2015 году между Ираном с одной стороны и странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) с другой. Договоренность предполагала поэтапное снятие санкций с Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Однако Трамп, оказавшись у власти, неоднократно критиковал действия иранских властей, утверждая, что они нарушают условия сделки. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) эту информацию не подтверждали

США же после выхода из соглашения объявили, что к ноябрю Вашингтон восстановит все введенные прежде против Ирана санкции. Меры будут применены в отношении иранской промышленности, торговли и золотодобывающей отрасли, а также топливно-энергетического комплекса. ​«Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — отмечали в июле в Госдепе. Тегеран в ответ на это пригрозил заблокировать все поставки нефти в Персидском заливе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Иран , армия
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