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Новый глава Тульской области определился с тройкой кандидатов в сенаторы

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В тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Тульской области вошли действующий сенатор Дмитрий Савельев, спикер областной Думы Николай Воробьев и руководитель тульского представительства «Ростеха» Константин Данилов
Дмитрий Миляев
Дмитрий Миляев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Действующий сенатор от исполнительной власти Тульской области Дмитрий Савельев вошел в тройку кандидатов в сенаторы, которую в ближайшее время внесет врио губернатора региона Дмитрий Миляев, сообщили РБК два источника в регионе.

Кроме Савельева в список вошли Константин Данилов, руководитель представительства «Ростеха» в Тульской области, а также Николай Воробьев, спикер Тульской областной Думы.

Дмитрию Савельеву 55 лет, он уроженец Горького (сейчас — Нижний Новгород). Избирался депутатом Госдумы III, IV, V и VI созывов. В 2016 году, после окончания полномочий Думы VI созыва, стал сенатором от Тульской области. В 2021 году был переназначен. Сейчас является членом комитета Совфеда по экономической политике.

Константину Данилову 63 года. Пост руководителя представительства «Ростеха» в Тульской области он занял в 2013 году. Является заместителем председателя Общественной палаты региона.

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Николаю Воробьеву 61 год. Избирался депутатом Тульской областной Думы V и VI созывов, с 2020 года — председатель Думы. Возглавляет отделение «Единой России» в регионе. Также генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула».

Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Миляева врио губернатора Тульской области 15 мая. В должности главы региона он сменил Алексея Дюмина, который стал помощником президента. До назначения Миляев был первым заместителем Дюмина. В интервью РБК после назначения Миляев в качестве приоритетных задач назвал в том числе вопросы ЖКХ, благоустройства, восстановления коммунальных сетей, строительство дорог, здравоохранение.

Выборы губернатора пройдут в регионе 6,7 и 8 сентября. Всего для участия в выборах было выдвинуто семь человек, говорится на сайте регионального избиркома. Кроме Миляева, который пойдет от «Единой России», баллотироваться намерены кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России — За правду», «Яблока», «Коммунистов России», КПРФ, а также на выборы намерен идти один самовыдвиженец. 

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Тульская область Дмитрий Миляев Совет Федерации сенаторы
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