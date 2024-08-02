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Военная операция на Украине ,  
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Четыре семьи воссоединились после обмена между Россией и Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обмена тринадцатилетнего мальчика и россиянку отправили в Россию. Гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию сотрудников аппарата российского омбудсмена с представителями украинского омбудсмена
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram

В результате гуманитарной акции между Россией и Украиной воссоединятся четыре семьи, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В Россию вернутся тринадцатилетний мальчик и женщина, которая выехала на Украину для ухода за отцом. На Украину — три человека, все они отправятся в Харьковскую область.

По словам Москальковой, возвращение стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников аппарата российского омбудсмена с представителями украинского омбудсмена. Гуманитарная акция также прошла при поддержке Пограничной службы ФСБ, Минобороны России и Международного комитета Красного Креста.

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Фото:Кирилл Зыков / Sputnik / Reuters

В конце мая президент Владимир Путин заявил, чтобы все дети из России и с Украины должны воссоединиться со своими родителями. «Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», — сказала тогда детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В том же месяце Россия передала Украине шесть детей.

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