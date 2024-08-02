Совфед разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации

Из статей КоАП и УК о санкциях за учреждение и участие в нежелательных организациях убрали слово «неправительственная». Наказания будут распространены на все нежелательные зарубежные организации независимо от собственности

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, распространяющий наказание за участие в деятельности нежелательных организаций на те из них, где учредителями выступают зарубежные государственные органы. Документ входит в пакет инициатив, направленных на возможность признания нежелательной в России деятельности иностранных организаций с государственным участием.

Так, из ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) исключили слово «неправительственная».

За участие во всех нежелательных зарубежных организациях россиянам грозит штраф в размере до 15 тыс. руб., должностным лицам — до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 100 тыс. руб.

Из ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной) также исключили слово «неправительственная», а действующие меры остались прежними. Если лицо уже было оштрафовано или у него есть судимость за участие в работе нежелательной организации, ему будет грозить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., обязательные работы сроком до 360 часов или до четырех лет лишения свободы. За сбор средств или оказание финансовых услуг для обеспечения деятельности признанных нежелательными организаций грозит уже лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до десяти лет.

Проект о наказании за участие в любой нежелательной организации, а не только в неправительственной, внесли в Госдуму в начале апреля. Одним из его авторов стал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По данным на 2 августа, в перечне нежелательных организаций Минюста 178 записей.