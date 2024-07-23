Комитет Думы поддержал запрет рекламы на сайтах нежелательных организаций

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете рекламы на сайтах экстремистских и нежелательных организаций. Решение комитета опубликовано в карточке законопроекта в электронной базе Госдумы.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона», — говорится в решении комитета.

Комитет предложил Совету Думы включить этот законопроект в проект порядка работы 25 июля 2024 года.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также рекламы самих этих ресурсов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в результате его принятия ресурсы иноагентов потеряют от 50 до 80% своих доходов.

Соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поправки запрещают в рекламных целях размещать гиперссылки на ресурсы иноагентов. Вместе с тем цитировать их с добавлением требуемой маркировки по-прежнему можно.

23 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Теперь за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы.