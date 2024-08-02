FT сообщила о «дипломатическом наступлении» Китая на ядерную политику США

Китай начал «дипломатическое наступление» на ядерную политику США, однако сам расширяет свой ядерный арсенал, пишет FT. По данным газеты, превращение КНР в сопоставимую ядерную державу вызывает беспокойство на Западе

Фото: Feng Li / Getty Images

В Соединенных Штатах опасаются, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок тот вскоре превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Россия и США в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала (на них приходится около 90% всего ядерного оружия в мире). На январь 2023 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4,5 тыс. ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс. (совпадает с данными NNSA).

Как отмечает FT, Китай начал «дипломатическое наступление» против ядерной политики США. Так, в начале года на конференции по разоружению в Женеве представитель Пекина призвал страны с ядерными арсеналами заключить соглашение «о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга». Кроме того, КНР назвала американский «ядерный зонтик» — защиту, которую США предоставляют своим европейским и азиатским союзникам в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия, «серьезными нарушениями» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Однако официальные лица США сочли такое предложение попыткой «притупить западную критику» на фоне наращивания китайского ядерного потенциала. FT пишет, что этот шаг был предпринят Пекином, в то время как Китай стремительно расширяет свой арсенал ядерных боеголовок и модернизирует силы для их доставки. Источники газеты указали, что эти шаги вскоре смогут превратить страну в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.

Пентагон прогнозирует, что к 2030 году арсенал Китая вырастет до более чем 1 тыс. действующих ядерных боеголовок, что вдвое превышает текущее предполагаемое количество и в четыре раза больше, чем предполагалось около шести лет назад.

FT также напоминает, что Пекин в последнее время отказывается участвовать в механизмах контроля над вооружениями, а в прошлом месяце приостановил переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями.

Вашингтон после этого заявил, что «быстрое и непрозрачное наращивание» Пекином более универсального ядерного арсенала ставит под сомнение цели, лежащие в основе его предложения о присоединении к декларации NFU (о неприменении ядерного оружия первыми). «В этом контексте предложение [Китая], выдвинутое после прекращения двусторонних консультаций, по всей вероятности, служит попыткой снять с себя ответственность за нежелание участвовать в содержательных обсуждениях», — сказал FT представитель Госдепартамента.

Старший научный сотрудник Института политики Азиатского общества (ASPI) Лайл Моррис в разговоре с газетой указал, что США «никогда не согласятся» с предложением Китая о неприменении ядерного оружия первыми «из-за его желания гибко реагировать на ядерные угрозы Вашингтону и нашим союзникам». «Учитывая наши расширенные ядерные обязательства перед союзниками, Вашингтону не имеет политического смысла идти на такую уступку, особенно учитывая непрозрачный характер наращивания ядерного потенциала Китая», — полагает эксперт.

Президент Тихоокеанского форума Дэвид Санторо отметил, что «ядерная дипломатия» Китая пользуется успехом у многих стран, не входящих в число постоянных членов Совета Безопасности ООН. «Это попытка купить немного доброй воли у международного сообщества, и честно говоря, она работает», — сказал он.

Россия ранее заявляла, что инициативу Китая необходимо «рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и в связи с другими существенными факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность».

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие первой, закреплены в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, принятых в 2020 году. Их три:

Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию союзников;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

Еще одним условием применения Россией ядерного оружия служит применение такого же оружия против самой страны или ее союзников.

Идея неприменения ядерного оружия первым означает, что государство не будет его использовать, до тех пор пока само не подвергнется ядерному нападению. В этом случае может быть нанесен ответно-встречный удар (когда известно, что другая сторона уже запустила процесс использования ядерного оружия) или упреждающий удар (когда известно, что другая сторона вот-вот использует ядерное оружие).