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Политика ,  
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Лавров допустил рост рисков для безопасности из-за ядерного оружия в Азии

Глава МИД Лавров заявил о риске для безопасности из-за ядерного оружия в Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в Малайзию.

Глава российского МИД отметил, что когда-то США «раздали» свое ядерное оружие партнерам по НАТО и назвали это совместными ядерными миссиями, чтобы неядерные государства могли тренировать своих военнослужащих применять такое оружие.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По его мнению, Вашингтон «нахраписто» продвигает стратегические вооружения и привносит в милитаризацию Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона элементы ядерного сдерживания. Например, министр вспомнил про проект AUKUS военного союза Австралии, Британии и США и про соглашение о совместном ядерном сдерживании с Южной Кореей.

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Ракета Abdali (Hatf-2)

Весной 2023 года США и Южная Корея договорились о новом шаге для сдерживания северокорейской ядерной угрозы: американские атомные подводные лодки будут периодически причаливать к южнокорейским портам. «Ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, предпринявшего такие действия», — пообещал тогда американский президент Джо Байден.

В апреле 2024 года США направили на Филиппины ракетный комплекс средней дальности Typhon (до 1,6 тыс. км) для участия в совместных учениях, что вызвало беспокойство в Китае.

Вашингтон в ответ на предположения Москвы о размещения американского ядерного оружия в Азии заявил, что не считает необходимым возвращение такого оружия в Индо-Тихоокеанский регион.

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Персоны
Сергей Лавров Малайзия ядерное оружие Азия Юго-Восточная Азия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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