FAZ узнала о разочаровании немецкой прокуратуры из-за обмена Красикова

Генпрокуратура была разочарована решением, так как считала, что Красикова должен помиловать президент Германии. «Воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по его делу поручил министр юстиции Марко Бушман, пишет FAZ

Вадим Красиков (Фото: Reuters)

Немецкая генпрокуратура «разочарована» обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. (FAZ).

Как сообщили изданию источники в правительственных кругах, немецкий министр юстиции Марко Бушман направил письмо генеральному прокурору Йенсу Роммелю, в котором поручил ему «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова, чтобы того можно было передать России.

Генеральная прокуратура считала, что Красикова должен был официально помиловать президент Германии. Надзорный орган рассматривал решение по этому делу как политическое и потому решил, что его не должно принимать другое ведомство, пишет FAZ.

Днем 1 августа в Турции состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Официально передачу Красикова российские власти не подтверждали.

Вадим Красиков — бывший сотрудник ФСБ. В 2021 году его приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине двумя годами ранее. По версии следствия, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета. Хангошвили умер на месте, а россиянина задержали. Суд при вынесении приговора согласился с версией прокуратуры, согласно которой речь шла не просто об убийстве, а о выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле». Россия неоднократно отрицала причастность к убийству Хангошвили. Президент Владимир Путин называл его «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов терактов в московском метро.

Российская сторона уже просила включить Красикова в сделку по обмену заключенными, писал CNN в 2022 году со ссылкой на источники.

МИД Германии отказался комментировать сообщения об обмене Красикова.