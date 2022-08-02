Reuters сообщил о приближении военных кораблей КНР к границе с Тайванем

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 16:00
Умер бывший председатель Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов Общество, 17:38
В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 Политика, 17:37
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 17:35
Самолет Нэнси Пелоси летит в сторону Тайваня. Главное Политика, 17:40
Брокер «Открытие Инвестиции» ввел комиссию 2% при покупке долларов Инвестиции, 17:31
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 17:25
Стали известны цены в московских магазинах H&M Life, 17:25
Китай закрыл небо у Тайваня на фоне предполагаемого визита Пелоси Политика, 17:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Цена золота подскочила до максимума с 5 июля Инвестиции, 17:14
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 17:12
Прилет самолета Пелоси на Тайвань. Прямая трансляция Политика, 17:09
Приветственная надпись и ❤️ для Пелоси на небоскребе на Тайване. Видео Политика, 17:05
Открыта регистрация IV Федерального форума «Производительность 360» Пресс-релиз, 17:03
Захарова заявила о «разбазаривании» Киевом суверенитета Украины Политика, 16:59
Политика ,  

Reuters сообщил о приближении военных кораблей КНР к границе с Тайванем

Reuters: Китай отправил военные корабли к Тайваню на фоне подлета самолета с Пелоси
В то же время, по данным японского NHK, десятки американских военных самолетов ранее вылетели в сторону острова с военной базы в префектуре Окинава
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

На фоне вероятного визита Пелоси на Тайвань китайские военные корабли приблизились к линии разделения в Тайваньском проливе. Источник Reuters сообщил, что военные корабли и самолеты КНР вплотную подходили к линии во время тактических маневров сегодня.

«По словам источника, китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, кратковременно «касаясь» срединной линии и возвращаясь на другую сторону пролива во вторник утром, в то время как тайваньские самолеты находились поблизости в режиме ожидания», — пишет агентство.

Сейчас китайские самолеты уже покинули этот район, но военные корабли КНР остаются на позициях.

Два авианосца ВМС Китая на фоне предполагаемого визита покинули порты приписки и сейчас находятся в море, пишет Global Times. Авианосец «Ляонин» еще в воскресенье вышел из порта приписки в Циндао в провинции Шаньдун, а авианосец «Шаньдун» в понедельник вышел из порта приписки в Санье на Хайнане в сопровождении десантного корабля типа 075.

В то же время The Independent пишет, что на фоне визита Пелоси США развернули четыре военных корабля к востоку от Тайваня. Днем ранее Nikkei Asia сообщала, что в сторону острова двигались авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

По данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в районе 20:00 (11:00 мск).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи

Самолет Нэнси Пелоси летит в сторону Тайваня. Главное
Политика
Фото:Tingshu Wang / Reuters

В настоящее время спецборт с Пелоси, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, летит в сторону Тайваня восточнее Филиппин. Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве Тайваня подтвердил United Daily News, что самолет вечером 2 августа приземлится на острове, а на следующий день у Пелоси назначена встреча с президентом Цай Инвэнь.

На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напомнил Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах. Пресс-секретарь китайского МИДа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Тайвань Китай Нэнси Пелоси
Материалы по теме
Самолет Нэнси Пелоси летит в сторону Тайваня. Главное
Политика
Спецборт Пелоси повернул в сторону Тайваня
Политика
Китай начал учения на фоне возможного приезда Пелоси на Тайвань. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter