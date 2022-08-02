Reuters сообщил о приближении военных кораблей КНР к границе с Тайванем

В то же время, по данным японского NHK, десятки американских военных самолетов ранее вылетели в сторону острова с военной базы в префектуре Окинава

Фото: Tingshu Wang / Reuters

На фоне вероятного визита Пелоси на Тайвань китайские военные корабли приблизились к линии разделения в Тайваньском проливе. Источник Reuters сообщил, что военные корабли и самолеты КНР вплотную подходили к линии во время тактических маневров сегодня.

«По словам источника, китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, кратковременно «касаясь» срединной линии и возвращаясь на другую сторону пролива во вторник утром, в то время как тайваньские самолеты находились поблизости в режиме ожидания», — пишет агентство.

Сейчас китайские самолеты уже покинули этот район, но военные корабли КНР остаются на позициях.

Два авианосца ВМС Китая на фоне предполагаемого визита покинули порты приписки и сейчас находятся в море, пишет Global Times. Авианосец «Ляонин» еще в воскресенье вышел из порта приписки в Циндао в провинции Шаньдун, а авианосец «Шаньдун» в понедельник вышел из порта приписки в Санье на Хайнане в сопровождении десантного корабля типа 075.

В то же время The Independent пишет, что на фоне визита Пелоси США развернули четыре военных корабля к востоку от Тайваня. Днем ранее Nikkei Asia сообщала, что в сторону острова двигались авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.

По данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в районе 20:00 (11:00 мск).

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В настоящее время спецборт с Пелоси, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, летит в сторону Тайваня восточнее Филиппин. Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве Тайваня подтвердил United Daily News, что самолет вечером 2 августа приземлится на острове, а на следующий день у Пелоси назначена встреча с президентом Цай Инвэнь.

На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напомнил Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах. Пресс-секретарь китайского МИДа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».