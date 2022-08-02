Госдума в августе проведет внеочередной совет

Внеочередной совет Госдумы пройдет 11 августа. В середине июля депутаты собирались на внеплановое заседание. На нем они утвердили кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума 11 августа соберется на внеочередной совет, сообщили два источника РБК. Ранее об этом также сообщили источники «Ведомостей».

По словам одного из источников издания, на совете «планируется обсуждение опросным листом рассылки законопроектов, в том числе внесенных правительством». При этом к основной повестке могут добавиться и другие вопросы, добавил один из собеседников. Источник «РИА Новости» сообщил, что внеплановый совет пройдет удаленно.

Госдума провела последнее заседание весенней сессии 6 июля. После этого у нее начались региональные недели.

Однако 15 июля нижняя палата вновь собралась на внеочередное заседание. На нем она утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Всего в повестку заседания вошли 17 законопроектов, требующих, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, оперативного рассмотрения. В частности, нижняя палата одобрила законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, а также во время «вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории».

При этом Володин не исключил, что в ближайшее время может пройти еще одно внеочередное пленарное заседание.