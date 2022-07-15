Дума одобрила статус ветерана для отражавших «вторжение в Россию»
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, а также во время «вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории». Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Поправки вносятся в закон «О ветеранах». Сотрудникам ФСБ присвоят статус инвалида боевых действий, если получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении указанных в законопроекте задач. Таким образом, будет повышен уровень социальной защиты этой категории сотрудников ФСБ, будут реализованы их права на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий, говорится в пояснительной записке.
Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки, в частности — могут претендовать на компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт, оплате жилых помещений, бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях, говорится на сайте Госдумы.
Поправки к закону направятся на одобрение Совета Федерации, после чего их должен будет подписать президент.
В конце марта статус ветеранов боевых действий также присвоили выполняющим задачи военной спецоперации России на Украине, закон подписал президент Владимир Путин. Прежде этот статус в России получали только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.
Затем, 14 июля, статус ветерана боевых действий предоставили гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине. В эту категорию отнесли гражданский персонал вооруженных сил, ремонтные бригады, врачей и других специалистов. До этого гражданские лица могли получить этот статус лишь при ранении или представлении к госнаграде, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предлагал включить в список и военных корреспондентов.
В середине февраля в российском Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских БМП, въехавших на территорию Ростовской области. По версии военного ведомства, к границе в районе населенного пункта Митякинская вышла диверсионно-разведывательная группа, ее обнаружили пограничники и вызвали подкрепление у военных. Пять человек были убиты и две украинские боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены во время боя, отчитались в Минобороны.
Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Принявший такое решение Путин обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, добиться демилитаризации и денацификации Украины, а также защитить жителей Донбасса от геноцида. По его мнению, такую политику вел официальный Киев на протяжении восьми лет.
Украина ввела военное положение и объявила массовую мобилизацию, а также разорвала с Россией дипломатические отношения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ни одна страна мира не желала россиянам зла. В Киеве отвергают наличие на Украине нацистских образований, заявлял глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.