Дума одобрила статус ветерана для отражавших «вторжение в Россию»

Депутаты одобрили инициативу о внесении поправок в закон «О ветеранах». Они предполагают присвоение статуса ветерана боевых действий сотрудникам ФСБ, которые отразили «вторжение» в Россию при «провокации на госгранице»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, а также во время «вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории». Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «О ветеранах». Сотрудникам ФСБ присвоят статус инвалида боевых действий, если получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении указанных в законопроекте задач. Таким образом, будет повышен уровень социальной защиты этой категории сотрудников ФСБ, будут реализованы их права на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий, говорится в пояснительной записке.

Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки, в частности — могут претендовать на компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт, оплате жилых помещений, бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях, говорится на сайте Госдумы.

Поправки к закону направятся на одобрение Совета Федерации, после чего их должен будет подписать президент.

В конце марта статус ветеранов боевых действий также присвоили выполняющим задачи военной спецоперации России на Украине, закон подписал президент Владимир Путин. Прежде этот статус в России получали только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Затем, 14 июля, статус ветерана боевых действий предоставили гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине. В эту категорию отнесли гражданский персонал вооруженных сил, ремонтные бригады, врачей и других специалистов. До этого гражданские лица могли получить этот статус лишь при ранении или представлении к госнаграде, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предлагал включить в список и военных корреспондентов.

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