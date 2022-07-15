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Дума одобрила статус ветерана для отражавших «вторжение в Россию»

Депутаты одобрили инициативу о внесении поправок в закон «О ветеранах». Они предполагают присвоение статуса ветерана боевых действий сотрудникам ФСБ, которые отразили «вторжение» в Россию при «провокации на госгранице»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, а также во время «вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории». Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «О ветеранах». Сотрудникам ФСБ присвоят статус инвалида боевых действий, если получили ранения, контузии, увечья или заболевания при выполнении указанных в законопроекте задач. Таким образом, будет повышен уровень социальной защиты этой категории сотрудников ФСБ, будут реализованы их права на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий, говорится в пояснительной записке.

Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки, в частности — могут претендовать на компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт, оплате жилых помещений, бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях, говорится на сайте Госдумы.

Поправки к закону направятся на одобрение Совета Федерации, после чего их должен будет подписать президент.

Дума поддержала статус ветеранов для привлеченных к спецоперации врачей
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Фото:РИА Новости

В конце марта статус ветеранов боевых действий также присвоили выполняющим задачи военной спецоперации России на Украине, закон подписал президент Владимир Путин. Прежде этот статус в России получали только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Затем, 14 июля, статус ветерана боевых действий предоставили гражданским лицам, которые принимают участие в военной операции России на Украине. В эту категорию отнесли гражданский персонал вооруженных сил, ремонтные бригады, врачей и других специалистов. До этого гражданские лица могли получить этот статус лишь при ранении или представлении к госнаграде, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предлагал включить в список и военных корреспондентов.

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Путин подписал указ о выплатах по ₽10 тыс. ветеранам ВОВ в Донбассе
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В середине февраля в российском Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских БМП, въехавших на территорию Ростовской области. По версии военного ведомства, к границе в районе населенного пункта Митякинская вышла диверсионно-разведывательная группа, ее обнаружили пограничники и вызвали подкрепление у военных. Пять человек были убиты и две украинские боевые машины пехоты (БМП) были уничтожены во время боя, отчитались в Минобороны.

Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Принявший такое решение Путин обосновал свои действия стремлением «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, добиться демилитаризации и денацификации Украины, а также защитить жителей Донбасса от геноцида. По его мнению, такую политику вел официальный Киев на протяжении восьми лет.

Украина ввела военное положение и объявила массовую мобилизацию, а также разорвала с Россией дипломатические отношения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ни одна страна мира не желала россиянам зла. В Киеве отвергают наличие на Украине нацистских образований, заявлял глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума ветераны пограничная служба пограничники ФСБ
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