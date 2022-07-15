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Володин не исключил еще одно внеплановое заседание Госдумы

Володин фразой «у политиков отпусков не бывает» призвал депутатов быть готовыми собраться для рассмотрения других важных вопросов на еще одном внеплановом заседании. Он счел, что депутатам следует привыкнуть к таким заседаниям
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ближайшее время может состояться еще одно внеочередное пленарное заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РБК вел трансляцию.

Спикер назвал внеочередные заседания Госдумы «нормальной формой работы» и призвал депутатов к ним привыкать. Он отметил, что в ближайшие две недели депутаты должны работать в регионах.

«У политиков отпусков не бывает. Поэтому если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее в интересах наших граждан и страны, сделаем это быстро, собравшись эффективно, когда необходимо», — подчеркнул Володин.

Если вопросов, которые нужно будет срочно рассмотреть, не возникнет, то депутаты займутся в этот период работой в регионах, резюмировал спикер Госдумы.

Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера
Политика
Денис Мантуров

Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. Внеочередное заседание нижней палаты парламента прошло 15 июля, на нем депутаты утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова в качестве вице-премьера. За проголосовали 394 человека, один воздержался, против никто не выступил.

Внеочередное заседание 15 июля Володин пояснил необходимостью рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке россиян и экономики. Он указал, что с 4 июля на рассмотрение парламента поступило 42 законопроекта. «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — заявлял Володин.

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Мантуров будет совмещать должность вице-премьера с постом главы министерства, его кандидатуру внес премьер Михаил Мишустин. Указ о назначении Мантурова подписал президент Владимир Путин, он для 12 июля этого расширил число вице-премьеров с десяти до 11.

Позднее, 15 июля, президент освободил от должности вице-премьера Юрия Борисова и назначил его генеральным директором «Роскосмоса». Путин после этого снизил число заместителей главы правительства с 11 до десяти.

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Вячеслав Володин Госдума заседание думы

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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