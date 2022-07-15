Володин не исключил еще одно внеплановое заседание Госдумы
В ближайшее время может состояться еще одно внеочередное пленарное заседание Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РБК вел трансляцию.
Спикер назвал внеочередные заседания Госдумы «нормальной формой работы» и призвал депутатов к ним привыкать. Он отметил, что в ближайшие две недели депутаты должны работать в регионах.
«У политиков отпусков не бывает. Поэтому если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее в интересах наших граждан и страны, сделаем это быстро, собравшись эффективно, когда необходимо», — подчеркнул Володин.
Если вопросов, которые нужно будет срочно рассмотреть, не возникнет, то депутаты займутся в этот период работой в регионах, резюмировал спикер Госдумы.
Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. Внеочередное заседание нижней палаты парламента прошло 15 июля, на нем депутаты утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова в качестве вице-премьера. За проголосовали 394 человека, один воздержался, против никто не выступил.
Внеочередное заседание 15 июля Володин пояснил необходимостью рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке россиян и экономики. Он указал, что с 4 июля на рассмотрение парламента поступило 42 законопроекта. «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — заявлял Володин.
Мантуров будет совмещать должность вице-премьера с постом главы министерства, его кандидатуру внес премьер Михаил Мишустин. Указ о назначении Мантурова подписал президент Владимир Путин, он для 12 июля этого расширил число вице-премьеров с десяти до 11.
Позднее, 15 июля, президент освободил от должности вице-премьера Юрия Борисова и назначил его генеральным директором «Роскосмоса». Путин после этого снизил число заместителей главы правительства с 11 до десяти.