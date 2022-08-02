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LETA узнала об аресте экс-депутата Рижской думы за поддержку спецоперации

Экс-депутат городской думы Риги посетил подконтрольную России часть Запорожской области и «распространял дезинформацию» о Латвии, сочли в службе госбезопасности республики. Его арестовали

В Латвии Служба государственной безопасности (СГБ) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке действий России на Украине и нарушении международных санкций, сообщает LETA со ссылкой на источники. По данным агентства, его задержали в субботу, в воскресенье суд постановил поместить экс-депутата под арест.

По данным СГБ, Панкратов «оправдывал» действия России на нескольких российских ресурсах, а также занимался распространением «дезинформации о Латвии и ее союзных странах с целью их дискредитации», пишет агентство. В ведомстве полагают, что экс-депутат сотрудничал с включенным в санкционные списки Евросоюза лицом.

В частности, LETA приводит в пример программу «Новости ТВ3» от 17 июля, в эфире которой сообщалось о посещении Панкратовым Запорожской области Украины, частично находящейся под контролем российских войск. Кроме того, на телеканале «Вести», передает агентство, говорилось об участии Панкратова в пресс-конференции пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА), на которой обсуждался вопрос референдума о присоединении к России.

Панкратов был избран депутатом Рижской думы в 2009 году от партийного союза «Saskaņas centrs». В 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку «За альтернативу», а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия, пишет LETA.

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Панкратов не раз упоминался в эфирах телеканала «Россия», там его представили как объясняет лидера партии «Действие» и лидера НКО «Русский мир Латвии». В частности, в мае он говорил, что Латвию ожидает экономическая катастрофа в течение ближайших 2-5 лет. «Если раньше можно было говорить о некой экономии, то к нынешней зиме, очевидно, что люди начнут голодать», — подчеркивал экс-депутат.

В интервью Sputnik Панкратов говорил, что называл латвийскую политическую элиту «завозной», утверждая, что они являются «потомками тех, кто уходил тогда, в 44-м, вместе с войсками Вермахта от преследования Красной Армии, потому что у самих были по локоть руки в крови». Они не могут простить этот проигрыш Советскому Союзу, российскому, русскому, славянскому народу, миру, считая, что СССР тогда просто повезло, а сейчас эти ставленники Запада пытаются взять некий реванш», — настаивал Панкратов.

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Глава МИД Латвии призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам
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Эдгарс&nbsp;Ринкевичс

Ранее Латвия перестала выдавать визы россиянам, также в первом чтении сейм поддержал временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии, вещание всех российских телеканалов в республике приостановлено до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма.

В конце апреля латвийский сейм принял поправки, позволяющие лишать гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран, говорится на сайте парламента. В Латвии такими действиями считают в том числе российскую операцию на Украине. Причинами для лишения гражданство могут стать значительная «финансовая, материальная, пропагандистская, технологическая или иная поддержка» лицам или государствам», которых в Латвии считают совершившими акты геноцида, преступления против мира и человечности, военные преступления и другие.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия Рига задержания
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