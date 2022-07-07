Байден заявил о планах исключить Афганистан из числа основных союзников США вне НАТО

Байден заявил о планах исключить Афганистан из основных союзников США

Вашингтон включил Кабул в число своих основных союзников вне блока НАТО в 2012 году. Теперь Президент США Байден планирует отменить это решение

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника вне НАТО. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k), я уведомляю о своем намерении отменить определение Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО», — говорится в сообщении.

США включили Афганистан в число своих основных союзников вне Североатлантического альянса в 2012 году.

США 29 февраля 2020 года и движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Вашингтон обязался вывести к 1 мая 2021 года все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не будут использовать афганскую территорию для действий, угрожающих безопасности США и их союзников.

Администрация Байдена решила соблюдать заключенные договоренности с талибами, но изменила срок вывода войск. Талибы посчитали это решение нарушением соглашений.

Ситуация в стране обострилась в июле после объявления выхода войск США и НАТО из страны. Планировалось, что американцы покинут Афганистан 11 сентября, однако «Талибан» начал стремительно захватывать территорию, подчиненную правительственным войскам. США начали эвакуировать свой персонал и сотрудников посольства.

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К середине августа 2021 года талибы пришли к власти в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Талибы сформировали правительство и объявили о планах воссоздать в Афганистане исламский эмират.

В октябре того же года глава МИДа во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что «Талибан» выполнил все условия для того, чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана.

В феврале этого года Амир Хан Мутаки заявил, что власти США до сих пор не исключили из черных списков официальных представителей новой власти Афганистана. При этом министр заверил, что власти Афганистана будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США.