Турчак предложил реформу системы борьбы с лесными пожарами

Секретарь генсовета «Единой России» предложил создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников. «Власть будет давить «черных лесорубов», — также пообещал Турчак

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана» / ТАСС

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает пересмотреть подходы к борьбе с лесными пожарами, заявил он РБК: «Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать».

«Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров», — пояснил Турчак. При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул единоросс.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», — заверил Турчак.