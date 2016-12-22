Захарова прокомментировала сообщения о пытках погибших в ЦАР журналистов

Местные врачи не обнаружили на телах убитых в ЦАР российских журналистов следов пыток, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что речь идет о результатах первичного осмотра

Мария Захарова (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

При первичном осмотре тел погибших в Центральноафриканской Республике россиян Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко врачи не обнаружили следов пыток, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее центральноафриканское издание ​Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники сообщило, что перед убийством российские журналисты в ЦАР были похищены боевиками и подверглись допросу. В материале говорилось, что журналисты, которые передвигались без сопровождения, были схвачены боевиками. Как уточняла ранее французская Le Monde, один из журналистов был убит на месте, двое были расстреляны позднее. Эти сведения косвенно подтверждает фотография, опубликованная Palmares Centrafrique. На ней видны тела предположительно двух убитых журналистов, лежащие в кузове пикапа.

Во вторник, 31 июля, стало известно, что тела участников съемочной группы — военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева — были обнаружены вблизи города Сибю. Как рассказали РБК в Центре управления расследованиями, с которым сотрудничали погибшие журналисты, в ЦАР они направились для съемок документального фильма о деятельности там российских частных военных компаний (ЧВК), в частности, группы Вагнера. Джемаль, Радченко и Расторгуев должны были провести в ЦАР чуть больше двух недель и вернуться 15 августа.

По словам представителя администрации города Сибю Марселина Йойо, в нападении на россиян участвовали десять человек, все они были в тюрбанах и говорили по-арабски. По его словам, журналисты погибли на месте. В живых остался только их водитель, со слов которого и удалось узнать подробности нападения.

Ранее Захарова рассказала, что в Москве уже ознакомились с показаниями выжившего водителя. «Водитель дал показания правоохранительным органам ЦАР. Они известны российской стороне. Я не уверена, что я имею право их подробно комментировать, но могу сказать, что водитель достаточно четко изложил суть произошедшего, описав его как бандитское нападение. Это были огнестрельные ранения, это было нападение», — сказала она.