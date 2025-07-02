Зеленский лишил гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
Украина лишила гражданства предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия (в миру Орест Березовский), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале.
«По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, больше известного как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, Онуфрий «добровольно получил гражданство России в 2002 году», о чем не уведомил украинские власти.
Митрополит «поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от Московской патриархии», заявила СБУ. Он «фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла», сказала спецслужба.
Весной 2023 года «Украинская правда» со ссылкой на данные из системы «Роспаспорт», писала, что Онуфрий получил российский паспорт 20 марта 2002 года в Москве, а 2003-м — загранпаспорт России. В пресс-службе УПЦ тогда заявили, что эта информация не соответствуют действительности и что митрополит «является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет».
Позднее сам глава УПЦ объяснил, что учился в Московской духовной семинарии и затем провел 19 лет в Троице-Сергиевой лавре, после распада СССР он сохранил гражданство России и получил украинский паспорт. По его словам, российское гражданство «при этом автоматически продлилось» и «за это никто не преследовал», поскольку между двумя странами были хорошие отношения.
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