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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Постпред США при НАТО объяснил паузу в поставках оружия на Украину

Постпред при НАТО Уитакер объяснил паузу в поставках оружия Киеву нуждами США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон должен быть уверен, что американская армия имеет достаточное количество систем ПВО, в том числе Patriot, чтобы обеспечить «собственный успех на поле боя, где бы оно ни было», заявил Мэттью Уитакер
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox Business, что пауза в поставках оружия Украине связана с приоритетом собственных нужд Вашингтона.

«Самое важное, что нужно понять, — то, как выглядит политика «Америка прежде всего». В первую очередь мы должны заботиться о нуждах самих США. Пентагон всегда следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы», — сказал Уитакер.

Вашингтон должен быть уверен, что американская армия имеет достаточное количество систем ПВО, в том числе Patriot, чтобы обеспечить «собственный успех на поле боя, где бы оно ни было», объяснил он.

Как заявила ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место после того, как Министерство обороны провело обзор военной поддержки».

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По данным NBC News, речь идет в том числе о поставках десятков ракет для систем ПВО Patriot, более сотни ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракет GMLRS, десятков ракет класса «земля — воздух» Stinger и др.

Решение было принято по инициативе главы политического отдела Пентагона Элбриджа Колби после проверки имеющихся запасов, писало Politico. Оно коснулось помощи, обещанной бывшим президентом Джо Байденом. По данным NBC, часть вооружений уже находится в Европе, но его передачу задержали.

В МИД Украины заявили, что пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США, заявил: «Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание [специальной военной операции]».

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Теги
поставки оружия НАТО США конфликт на Украине Patriot
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