МИД оценил причины претензий Азербайджана к журналистам в Баку
Российская сторона ранее не получала претензий к работе издания Sputnik в Азербайджане, сейчас меры в отношении него принимаются «исходя из других соображений», заявила представитель МИД России Мария Захарова радио Sputnik.
«Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. <...> И на данном этапе как к средству массовой информации, так и к журналистам не было никаких претензий. <...> Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений», — подчеркнула дипломат. По ее словам, в СМИ работали граждане и Азербайджана, и России.
Нынешняя ситуация «не привносит» в двусторонние отношения, а ухудшает их, отметила Захарова. Об этом было заявлено послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву, которому также «был сделан жесткий демарш».
Также Захарова полагает, что на фоне текущего конфликта между сторонами есть «немало тех, кто хочет на этом просто нагреть руки, — пусть только не обожгутся».
Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после того, как в Екатеринбурге провели задержания представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время следственных мероприятий два подозреваемых скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Но Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. В Екатеринбурге арестованы шесть фигурантов дела.
Вслед за этим в Баку был проведен рейд силовиков на редакцию Sputnik, были задержаны и арестованы журналисты, среди них — исполнительный директор Sputnik Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. С 30 июня на сайте не публикуются новости. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Кроме того, 1 июля Азербайджан объявил о задержании еще нескольких групп россиян. Граждан России обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
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