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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме и призвал «учиться у Биби»

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский хочет «убрать политических конкурентов», санкции — это предупреждение потенциальным кандидатам, считает экс-президент: «Сегодня Порошенко, завтра Залужный». Он недоволен тем, как власти ведут переговоры с США
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью The Times заявил что его преемник, действующий глава государства Владимир Зеленский стремится «убрать любого конкурента с политической сцены».

Зеленский, утвердив санкции против Порошенко, проявил «ползучий авторитаризм», который грозит подорвать демократию, считает экс-президент. Ограничения могут препятствовать его выдвижению на выборах и являются предупреждением для каждого потенциального кандидата, утверждает он: «Сегодня Порошенко, завтра [бывший главком ВСУ Виктор] Залужный, послезавтра кто угодно».

«Зачем он это делает? Потому что он ненавидит меня на биологическом, химическом уровне», — полагает политик. Порошенко признался, что Зеленский ему тоже не нравится, но он «ни разу во время войны не проявлял враждебности» по отношению к действующему президенту. По словам Порошенко, все больше людей недовольны поведением Зеленского, и ему нужно прислушаться к этим мнениям, так как иначе критика «может иметь эффект кипящего котла».

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Петр Порошенко и Дональд Трамп в 2017 году

Лидер «Европейской солидарности» настаивает, что не хочет критиковать Зеленского, а просто дает ему совет. В то же время в разговоре с Times он указал на «ужасные ошибки», допущенные его преемником, например, на февральскую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая закончилась публичной ссорой.

Порошенко считает, что Зеленскому нужно «учиться на опыте Биби». Экс-президент имеет в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, убедившего США вступить в ирано-израильский конфликт и атаковать ядерные объекты Тегерана. Зеленский же «изо всех сил пытается сохранить поддержку» Трампа в военном конфликте с Россией, что, по мнению Порошенко, связано с тем, что Киев не представил четких целей на переговорах с Вашингтоном.

Экс-президент сам пытался наладить связи с командой Трампа во время визита в Вашингтон в феврале. Теперь из-за санкций он не может выезжать за границу. Также ограничения мешают Порошенко поддерживать украинских военных, которым, по его словам, он пожертвовал $200 млн за последние три года.

Зеленский допускал, что санкции с Поршенко снимут, если тот передаст армии выведенные из страны деньги. Речь идет о «миллиардах гривен», говорил он. Forbes оценивает состояние Порошенко в $2 млрд.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Украина Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
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