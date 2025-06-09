Порошенко заявил, что знает Трампа, и дал совет для переговоров с ним

Бывший президент напомнил, что три года работал с Трампом в его и свой первый президентский срок. По словам Порошенко, он понимает, как республиканец принимает решения — полагается на интуицию, а не брифинги чиновников

Петр Порошенко и Дональд Трамп в 2017 году (Фото: Shealah Craighead / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается использовать опыт работы с американским лидером Дональдом Трампом для восстановления своего политического имиджа, пишет The Washington Post. У издания вышло интервью с экс-главой государства.

«Я работал с президентом Трампом более трех лет [в период его первого президентского срока], и я горжусь этим наследием. Каждая встреча с Трампом — это возможность. Возможность донести свою позицию и найти точки соприкосновения. Вот почему я требую быть в Соединенных Штатах — потому что я хочу спасти Украину», — заявил он.

По словам Порошенко, он знает, как Трамп принимает решения: «без каких-либо брифингов от Госдепа или Минобороны», «он очень доверяет своей интуиции».

«Те, кто идет с ним на переговоры, должны это учитывать. Или, если вам это не нравится, просто не ходите», — рекомендовал бывший глава государства.

Ранее работавший с Порошенко экс-чиновник, имя которого не названо, сказал газете, что команда бывшего президента чаще стала использовать нарратив, сходный с трамповским: что если бы Порошенко вновь был избран президентом, конфликта на Украине бы не было. Трамп не раз говорил, что будь он главой государства, боевые действия на начались бы.

Газета отмечает, что аналитики считают маловероятным выдвижение Порошенко на потенциальных выборах президента Украины, в том числе этому могут помешать введенные против него Киевом санкции. Сам политик выступил против выборов в период военного положения, но отметил, что подготовка к ним в некотором роде идет — это доказывают санкции против него.

Под санкции со стороны властей Украины Порошенко попал в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский связывал эту меру с тем, что «миллиарды гривен» были заработаны «фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности», и предложил Порошенко вернуть выведенные из страны деньги, чтобы санкции были сняты.