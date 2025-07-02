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Прокуратура потребовала через суд заблокировать проект «Декларатор»

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Доходы власти
Прокуратура Астраханской области обратилась в суд с требованием ограничить доступ к сайту проекта «Декларатор», публикующего декларации чиновников, из-за персональных данных. Авторы проекта заявили, что берут их из открытых данных
Фото: Прокуратура Астраханской области
Фото: Прокуратура Астраханской области

На каком основании астраханская прокуратура обратилась в суд

Прокуратура Астраханской области подала в суд административный иск в отношении проекта «Декларатор», публикующего открытые данные о доходах российских чиновников, депутатов, судей и других публичных должностных лиц. В Советский районный суд Астрахани дело поступило 12 мая. В качестве истца указана областная прокуратура, в качестве ответчика — Роскомнадзор.

В исковом заявлении (есть у РБК) говорится, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства о персональных данных и выявила интернет-сайт declarator.org, «обрабатывающий и распространяющий для неопределенного круга лиц персональные данные без согласия их субъектов». Прокуратура ссылается на положения закона «О противодействии коррупции», согласно которым сведения о доходах и имуществе лиц, занимающих определенные должности, размещаются на официальных сайтах. Они предоставляются СМИ в определенном порядке, но declarator.org «не входит в перечень информационных ресурсов, на которых могут размещаться соответствующие сведения», указывает прокуратура.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры выборочно связались с людьми, данные о которых публикует «Декларатор». Они подтвердили «факт отсутствия согласия» на их размещение на этом сайте, говорится в иске. Это влечет за собой нарушение прав субъектов персональных данных, делает вывод прокуратура.

«В целях защиты института государственной власти Российской Федерации и прав неограниченного круга лиц от дискредитации неофициального информационного источника, осуществляющего необоснованное распространение данных, подлежащих особому порядку раскрытия, прокуратурой области инициировано направление настоящего административного искового заявления», — сказано в документе.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В итоге прокуратура попросила суд признать информацию с сайта «Декларатор» «обрабатываемой с нарушением требований федерального законодательства», а также обязать Роскомнадзор Астраханской области ограничить доступ к информации, распространяемой сайтом.

Спустя несколько дней, 16 мая, суд вынес определение (есть у РБК), в котором согласился с доводами прокуратуры. В определении он указал, что, согласно законодательству, суд может принять меры предварительной защиты по административному иску. Поэтому он постановил ограничить доступ к информации на сайте declarator.org до принятия решения по иску.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

На сайте Declarator говорится, что в соответствии с законом «О персональных данных» (п. 11 ч. 1 ст. 6) согласие субъекта персональных данных на обработку этих данных не требуется, если обрабатываемые персональные данные стали доступны в результате их раскрытия в соответствии с федеральными законами. «Следовательно, проект «Декларатор» не обязан получать согласие на обработку персональных данных, т.к. использует только открытые и законные источники», — сказано в пояснении.

«Декларатор» — это база данных о российских публичных должностных лицах, в том числе депутатах, чиновниках, судьях, представителях региональной и муниципальной власти, сотрудниках госкорпораций, госкомпаний, бюджетных учреждений и других организаций, говорится на сайте проекта. Проект собирает данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, он использует данные о доходах и имуществе кандидатов на выборные должности из их предвыборных деклараций, сведения о среднемесячной зарплате сотрудников подведомственных учреждений, декларации членов делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы, другие данные из открытых источников.

Из этих данных формируется единый профиль должностного лица. Сейчас на сайте проекта содержится информация о 1,3 млн людей.

Как «Декларатор» объясняет правомерность публикаций

В «Деклараторе» об иске узнали случайно: одна из сотрудниц мониторила упоминания проекта в интернете и увидела новость на сайте суда, рассказал РБК координатор проекта Иван Лузин. «Иначе мы бы узнали об этом гораздо позже, а так мы имеем возможность реагировать на иск, участвовать в этом деле, доносить свою позицию», — отмечает Лузин.

Никаких предупреждений ни от прокуратуры Астраханской области, ни от Роскомнадзора проекту не поступало, говорит он. Лузин отметил, что в прошлом Роскомнадзор обращался к проекту с предписаниями, если какой-либо человек сообщал, что не хочет, чтобы данные о нем были размещены на сайте проекта. В таких случаях «Декларатор» реагировал на них, и «все вопросы решались в рабочем порядке».

Лузин заявил, что информация, о которой идет речь, публикуется в открытых источниках в силу закона, но, по мнению прокуратуры, ее могут использовать только СМИ, а все остальные «должны прикрыть глаза и на нее не смотреть».

«Наша позиция в том, что эта информация общественно значимая, она публикуется в силу закона, и она должна распространяться, быть доступной максимальному числу людей. И, соответственно, именно этим распространением и прозрачностью работы органов власти и людей, которые в них работают, мы и занимаемся», — пояснил координатор проекта.

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До 2022 года «Декларатор» анализировал информацию, содержащуюся в декларациях о доходах чиновников и других публичных должностных лиц. Но в начале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будут публиковаться в обезличенном виде, без указания персональных данных. Изменения вступили в силу 1 марта того же года.

Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о декларациях главы государства и чиновников Кремля, заявлял, что они подадут данные, но их публикация необязательна. «Главное — декларацию подать, а публикация — это вторично», — пояснял он.

После того как подавляющая часть деклараций перестала публиковаться, «Декларатор» продолжил собирать данные о доходах чиновников из других открытых источников, но при этом всегда легальных, подчеркнул Иван Лузин. Он признается, что было искушение уйти в «серую зону» и начать пользоваться так называемыми «сливами», но проект на это не пошел. «Мы всегда работали и продолжаем работать очень щепетильно, ориентируясь на официальные источники информации. Самый неофициальный источник, который у нас есть, — «Википедия». Это та граница, дальше которой мы не заходим», — рассказал Лузин.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
декларации о доходах декларации чиновников декларации депутатов прокуратура Астраханская область Роскомнадзор
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