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Bloomberg узнал, почему Моди поменял традицию и поехал в Россию

Bloomberg: Моди поменял традицию и предпочел поехать в Россию
Моди изменил «устоявшимся традициям» и решил посетить Россию в качестве своей первой зарубежной поездки после переизбрания. Причиной такого решения источники Bloomberg назвали опасения из-за укрепления связей Москвы и Пекина
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже на следующей неделе посетит Москву с первой зарубежной поездкой, после того как в третий раз вступил в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов этого года. По данным источников Bloomberg, его визит и предстоящая встреча с президентом Владимиром Путиным подчеркивают важность, которую Нью-Дели придает своим связям с Москвой.

Агентство напоминает, что за последние годы Индия, один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупает все больше энергоресурсов у России, а также зависит от поставок российской военной техники. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, Моди обеспокоен углублением китайско-российских отношений, тогда как отношения Индии и Китая находятся на самом низком уровне как минимум с 2020 года.

«Углубление стратегического сближения между Россией и Китаем неудобно для Нью-Дели, потому что это как если бы ваш лучший друг спал с врагом», — рассказал Bloomberg научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара (Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses) Свасти Рао.

По словам эксперта, выбор премьером России в качестве первого зарубежного визита имеет смысл в том числе для обсуждения опасений с Путиным, на самом высоком уровне. Как отмечает Bloomberg, ранее после переизбрания глава правительства Индии всегда посещал первыми соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, и это считалось «устоявшейся традицией».

Вместе с тем, как рассказали источники агентства, в ходе визита, который должен пройти с 7 по 8 июля, лидеры не будут подписывать никаких «прорывных соглашений». При этом предполагаются подписание соглашения, связанного с «военной логистикой», возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

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Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Последняя поездка Моди в Россию состоялась в 2019 году, тогда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке. О подготовке визита в Москву индийского премьера ранее рассказали помощник российского президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Позднее The Tribune уточнила, что Моди прилетит в Москву 8 июля.

По данным издания, индийский премьер намерен обсудить с Путиным «стратегические интересы» Индии. The Tribune отмечает, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. По данным ТАСС, поездка индийского премьера продлится два дня.

Согласно декларации о стратегическом партнерстве от 2000 года, лидеры России и Индии встречаются ежегодно. В 2020-м встречу отменили из-за коронавируса. В декабре 2021 года Путин приезжал в Нью-Дели. В 2022-м он встретился с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, но отдельных контактов, как говорили в Кремле, запланировано не было. В 2023 и 2024 годах они беседовали по телефону и обменивались телеграммами.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нарендра Моди Индия официальный визит Россия Владимир Путин переговоры
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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