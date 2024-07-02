Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами

По четыре дрона было сбито над Брянской и Белгородской областями, еще три — над Крымом. Губернатор Гладков накануне вечером сообщал о двух раненых в результате атаки на Шебекино, Богомаз и Аксенов о жертвах и раненых не сообщали

Российские силы ПВО в ночь на 2 июля перехватили и уничтожили 11 беспилотников в небе над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

Так, по четыре дрона были уничтожены над Брянской и Белгородской областями, три оставшихся — в небе над Крымом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером сообщал об атаке дронами приграничного города Шебекино, в результате чего пострадали два мирных жителя — местная жительница получила осколочные ранения кистей рук, а житель — осколочное ранение ноги. Количество атаковавших город БПЛА глава региона не уточнял.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз этой ночью четырежды сообщал об атаках дронов в период с 1:50 по 7:32. Один беспилотник был уничтожен над Суражским районом, еще три — над Трубчевским районом. Глава Крыма Сергей Аксенов об атаках БПЛА пока не отчитывался.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. В Белгороде, Севастополе и других городах в приграничной зоне с начала года устанавливают железобетонные укрытия.