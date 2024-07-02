Суд в США обязал Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ

Байден в январе приостановил выдачу новых лицензий на экспорт СПГ. Это решение оспорили 16 штатов, заявив, что оно негативно влияет на экономику. Суд в Луизиане встал на их сторону

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Суд в Луизине обязал администрацию президента США Джо Байдена возобновить одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, пишет The New York Times.

Судья Джеймс Д. Кейн-младший, которого назначил предшественник Байдена Дональд Трамп, вынес решение в пользу Луизианы и 15 других штатов, которые оспаривали решение Байдена. Эти штаты, включая Западную Вирджинию, Оклахому, Техас и Вайоминг, добывают значительные объемы природного газа, они посчитали, что приостановка выдачи лицензий нанесла ущерб экономике и привела к потере рабочих мест.

В частности, власти Техаса заявили, что за пять лет штат потеряет $259,8 млн налоговых поступлений, связанных с добычей природного газа. «Суд считает, что не полученные доходы, связанные с добычей природного газа, представляют собой конкретный и неизбежный ущерб», — заявил Кейн.

Как пишет AP, несмотря на вердикт, маловероятно, что власти рассмотрят выдачу лицензий на какой-либо из проектов в ускоренном порядке: Министерство энергетики США заявило, что не согласно с решением суда и оценивает дальнейшие шаги. Белый дом также выразил разочарование. «Мы по-прежнему привержены принятию решений на основе экономических и экологических анализов, подкрепленных достоверными научными данными», — заявил представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.

Байден, в январе объявляя о приостановке рассмотрения новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа, заявил, что власти изучат его влияние на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду. Минэнерго пообещало проанализировать, насколько новые проекты по экспорту СПГ соответствуют «общественным интересам».

По данным Bloomberg, США экспортировали рекордные 91,2 млн т сжиженного природного газа в 2023 году. В стране есть семь действующих СПГ-терминалов, еще пять находятся в стадии строительства. Главными покупателями американского СПГ в прошлом году стали страны Европы. В американской администрации заверили союзников, что приостановка выдачи лицензий не окажет влияния на поставки, однако решение все равно «вызвало огромную политическую неопределенность», писала WSJ.