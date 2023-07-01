«ЧВК Вагнер Центр» объяснил исчезновение вывески со здания в Петербурге

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Исчезновение вывески «ЧВК Вагнер Центр W» со здания бизнес-центра в Петербурге объяснили переездом, сообщает «Фонтанка».

В «ЧВК Вагнер Центре» заявили, что основная часть организации переедет на «производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями центра». Центр намерен продолжить работу «в новом формате и на других площадках». Куда именно переезжает организация, не уточняется.

«ЧВК Вагнер Центр» открылся в ноябре в здании на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда говорил, что задачей организации станет «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Вечером 23 июня Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря ЧВК и пообещал ответить. Минобороны России назвало обвинения не соответствующими действительности и расценило как провокацию. ФСБ завела уголовное дело по статье о «вооруженном мятеже» (ст. 279 УК).

24 июня Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. Колонны «Вагнера» выдвинулись на Москву. Президент Владимир Путин назвал поход Пригожина «вооруженным мятежом».

В тот же день в «Вагнер Центре» и по другим адресам, связанным с Пригожиным, прошли обыски. К зданию приехали Росгвардия и два автобуса ОМОН, бизнес-центр оцепили.

Белорусский президент Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры. В итоге стороны договорились, что бойцам ЧВК «Вагнер» дадут возможность уехать в Белоруссию, а уголовное дело против Пригожина о «вооруженном мятеже» (ст. 279 УК) прекращается.

Лукашенко назвал появление бойцов ЧВК в Белоруссии полезным, поскольку по его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» смогут поделиться опытом с белорусскими военными. При этом он исключил, что в стране появятся центры по набору в частную военную компанию. Лукашенко также отрицал информацию о строительстве в стране полевых лагерей для «вагнеровцев».