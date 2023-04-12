Таможня не дала китайцу ввезти в Россию семь мешков Чебурашек

Фото: Customs_rf / Telegram

Российские таможенники в Уссурийске задержали гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию около 1200 плюшевых игрушек Чебурашка.

Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

«Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 кг каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки», — рассказала пресс-служба ФТС.

Владелец груза пояснил, что вез мешки для друга, который планировал торговать игрушками на рынке.

В ФТС отметили, что права на мультипликационного героя Чебурашка принадлежат «Союзмультфильму», который потребовал привлечь злоумышленника к ответственности.

Партию Чебурашек изъяли таможенники.

6 апреля сотрудники таможни в московском аэропорту Домодедово остановили в зеленом коридоре россиянина, который пытался ввезти редких животных.

Пассажир летел транзитом через Эфиопию. У него изъяли более 350 экзотических животных, в том числе пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (эти насекомые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и 14 карликовых хамелеонов.

Последние, как выяснилось во время экспертизы, подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и подлежат письменному декларированию с предоставлением разрешений.