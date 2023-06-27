Конфискованный замок Березовского во Франции выставили на продажу

Спустя десять лет со дня смерти Березовского конфискованное в 2015-м властями Франции шато на Лазурном Берегу выставлено на продажу. Заключение сделки намечено на 15 декабря

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Принадлежавшее российскому бизнесмену Борису Березовскому поместье Шато де ла Гаруп на мысе Антиб на Лазурном Берегу, которое в 2015 году конфисковали французские власти по делу об отмывании денег, выставили на продажу. На это обратил внимание Bloomberg. Агентство оценивает стоимость хозяйства более чем в $100 млн.

Заявки потенциальные покупатели должны оставить до 17 июля, посещения поместья намечены на период с 4 по 15 сентября, следует из инструкции по приему заявок. Окончательные предложения должны быть представлены до 6 октября, а заключение сделки планируется 15 декабря.

В сделку войдут двухэтажный особняк с подвалом площадью около 1300 кв. м; расположенные на территории пять других зданий общей площадью застройки более 630 кв. м (отмечается, что некоторые из них в плохом состоянии); ландшафтный парк площадью около 10 га с бассейном и теннисным кортом.

В конце января 2021 года управляющая имуществом Березовского компания Grant Thornton подала ходатайство об отмене конфискации шато. Адвокат Стефан Бонифасси заявил, что хотя поместье было приобретено на незаконно полученные деньги, покупатель отдал за недвижимость $5 млн, что соответствовало только половине ее стоимости, а на момент ареста эта сумма составляла лишь 5% стоимости. Однако суд отклонил ходатайство.

По оценкам Grant Thornton, после своей смерти Березовский оставил долгов на сумму около £296 млн ($406 млн). Наибольшие претензии предъявляет «Аэрофлот», который утверждает, что Березовский похитил крупную сумму у компании (Березовский был акционером «Аэрофлота» в 1990-х). Претензии Романа Абрамовича составляют менее $1 млн. В числе кредиторов также Baltic International Bank и бывшая гражданская жена Березовского Елена Горбунова.

Березовский владел долями в «Русале» и ОРТ, но на фоне конфликта с властями продал активы и уехал в Великобританию. Он умер 23 марта 2013 года в особняке под Лондоном.