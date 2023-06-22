Губернатор рассказал о казаке, сбившем дрон ВСУ мешком с продуктами

Фото: AtamanDyakonov / Telegram

Российский военный из батальона «Енисей», казак из Забайкальского края с позывным Тунгус сбил украинский дрон мешком с продуктами. Об этом сообщили губернатор Забайкальского края Александр Осипов и пресс-служба регионального правительства. Изначально сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале «Атаман».

После ночной смены в окопе казак пошел получить положенные ему продукты, которые он сложил в два мешка. Затем боец вернулся на позицию, где заметил украинский дрон-камикадзе.

Согласно сообщению, он присел в траве, и беспилотник, вероятно, потеряв его из виду, продолжил медленно лететь вперед. Казак резко встал, размахнулся мешком с продуктами и сбил дрон.

К беспилотнику была прикреплена граната от ручного противотанкового гранатомета. Казаки деактивировали ее и подорвали заряд, а сам дрон отсоединили от аккумулятора и забрали в качестве трофея.

Ранее, 4 июня, в Севастополе местный житель сбил беспилотник с камерой «броском палки». «На улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер», — рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он поблагодарил местного жителя и уточнил, что на аппарате не было взрывчатки.