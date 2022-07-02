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Российские управленцы возглавят четыре министерства в ДНР

Назначение российских управленцев необходимо для «скорейшего перехода в российское правовое поле», заявил глава ДНР Денис Пушилин
Вид на здание правительства ДНР
Вид на здание правительства ДНР (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В состав правительства Донецкой народной республики войдут российские управленцы, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Изменения в составе правительства коснутся четырех министерств.

Главой Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова (на сайте Минпросвещения ее тезка указана как заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха), ее первым замом станет Михаил Кушаков, который ранее возглавлял министерство.

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Министром здравоохранения станет Дмитрий Гарцев (его тезка на сайте Сеченовского университета указан как глава департамента развития региональных партнерств), ранее возглавлявшему министерство Александру Оприщенко предложено занять пост первого заместителя главы Минздрава ДНР.

Министерство угля и энергетики возглавит Андрей Геннадьевич Чертков (человек с таким же ФИО в 2017-2020 годах возглавлял министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области). Бывший глава этого министерства Анатолий Нестеренко будет первым замом Черткова.

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Владимирович Шмелев (его полный тезка указан на сайте ФНС как заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области).

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — пояснил Пушилин кадровые перестановки в правительстве ДНР.

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Кирилл Соколов
ДНР Пушилин управленцы госслужба
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