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Рогозин исключил отправку «Протонов» «на склад или в музей»

Рогозин заявил, что Россия «должна дострелять» все имеющиеся у нее ракеты «Протон». Их будут эксплуатировать минимум до 2026 года, говорили в «Космической связи». По данным Центра Хруничева, осталось запустить 13 «Протонов-М»
Фото: "Роскосмос" / РИА Новости
Фото: "Роскосмос" / РИА Новости

Россия намерена запустить все имеющиеся у нее ракеты «Протон» и будет эксплуатировать их до тех пор, «пока они не закончатся». Об этом «РИА Новости» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ничего в музей, на склад мы не собираемся сдавать… Как вопрос будет решен после 2024 года, это вопрос переговоров, но мы считаем, что мы должны дострелять все», — сказал он.

По словам главы «Роскосмоса», у Центра Хруничева есть задел по ракетам, это касается систем управления или двигателей. Кроме того, добавил он, заказчики пусков привыкли к «Протонам» и аппараты адаптированы к ним.

«Протон» — ракета-носитель тяжелого класса, предназначена для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Протон-М» — основная модификации ракеты-носителя.

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Технологии и медиа
Фото:Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

В 2018 году «Роскосмос» решил прекратить производство «Протона» после выполнения всех контрактов и использовать ракету-носитель «Ангара». В госкорпорации сообщили, что серийное производство «Ангары» на ПО «Полет» должно начаться в 2023 году, и назвали это приоритетной задачей. «Ангара» более экологичная: двигатели ракеты «Протон-М» используют токсичное топливо на основе гептила, а у «Ангары» топливо на основе керосина.

4 мая гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко говорил в интервью ТАСС, что изготовление «Протонов» планируют завершить в 2022 либо в 2023 году. По его словам, всего осталось запустить 13 ракет-носителей «Протон-М».

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В июне гендиректор госпредприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщил журналистам, что «Протоны» будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, и, несмотря на скорый вывод ракет из эксплуатации, пока планов по использованию «Ангары» нет. В частности, для запуска разрабатываемого спутника «Экспресс-АМУ4» запланировано использование «Протона» с разгонным блоком «Бриз», отмечал Волин.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Рогозин Роскосмос Протон-М «Ангара» ракета-носитель

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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