В порту Бердянска подняли затонувший десантный корабль «Саратов»

В порту Бердянска подняли российский десантный корабль «Саратов», который затонул в марте. Об этом в своем Telegram сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, корабль получил повреждения после удара украинской ракетой «Точка-У». Рогов заявил, что судно затопил экипаж «во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара».

Бердянск расположен в Запорожской области Украины. С конца февраля он находится под контролем российских военных. Там сформировали новую администрацию.

В течение июня пророссийские власти Запорожской области несколько раз сообщали о взрывах в Бердянске, объясняя это работами по разминированию. Минобороны и власти России ранее обвиняли украинские силы в минировании портов.

В конце мая в Минобороны заявили, что рассматривают возможность поднять затонувший корабль ВМС Украины «Донбасс». Ранее народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) обвинила украинских военнослужащих в поджоге корабля в порту Мариуполя, что, по мнению ведомства, могло быть сделано «для дискредитации российских военных».