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В Минобороны решили поднять затонувший украинский корабль «Донбасс»

В апреле ДНР обвинила украинскую сторону в «целенаправленном уничтожении» инфраструктуры порта Мариуполя и поджоге корабля управления ВМС Украины «Донбасс». Черноморский флот оценивает возможность поднять затонувшее судно
Вспомогательный корабль &laquo;Донбасс&raquo;, архивное фото
Вспомогательный корабль «Донбасс», архивное фото (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Черноморский флот оценивает возможность поднять затонувший корабль ВМС Украины «Донбасс», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема судна, запущены водоотливные средства», — заявил представитель округа. По его словам, найденные на судне пробоины заделаны.

Агентство со ссылкой на руководителя водолазных работ сообщает, что специалисты устанавливают причины затопления «Донбасса», затем они оценят, можно ли поднять корабль и каким способом.

ФСБ обвинила украинский корабль «Донбасс» в создании угрозы мореплаванию
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

7 апреля Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинские военнослужащие подожгли корабль в порту Мариуполя, что, по мнению ведомства, могло быть сделано «для дискредитации российских военных». До этого в ДНР обвинили украинскую сторону в «целенаправленном уничтожении» инфраструктуры порта и находящихся там судов.

Корабль управления «Донбасс» был построен в 1969 году как плавучая мастерская ВМФ СССР. После раздела Черноморского флота Советского Союза он вошел в состав украинского флота, сменив наименование на «Краснодон». Позже его переименовали в «Донбасс».

В конце прошлого 2021 года Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил об инциденте с кораблем: по данным ведомства, утром 9 декабря «Донбасс» вышел из порта Мариуполя и начал движение к Керченскому проливу, при этом украинская сторона не подавала заявку на его пересечение. Позднее ФСБ заявила, что «Донбасс» сменил курс, но экипаж не отреагировал на запросы России. Ведомство обвинило украинский корабль в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.

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В пресс-службе Операции объединенных сил Украины назвали заявления ФСБ фейковыми и заявили, что «Донбасс» находился в своих территориальных водах и не заходил в чувствительные зоны; министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Москву в манипуляциях и информационной атаке.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Черноморский флот Мариуполь корабль Донбасс ВМС Украины
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