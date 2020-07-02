СМИ сообщили об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

Корабли НАТО уже не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение Атлантики, отметили в альянсе

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В конце 2019 года Россия провела одни из крупнейших учений со времен окончания холодной войны: в поход ушли сразу десять подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.

Они покинули свои базы на российском арктическом побережье и взяли курс на запад, в сторону Северной Атлантики, уточняет издание.

Военно-морское командование США и их союзников считает, что Россия сейчас развертывает большее количество подводных лодок на более длительные периоды в Атлантике. Подлодки могут угрожать военным кораблям НАТО и критической американской инфраструктуре, поскольку патрулируют восточное побережье США.

«Теперь мы видим это регулярно: больше подводных лодок, дальше, в течение более длительных периодов времени», — сказал в интервью вице-адмирал Кит Блаунт, командующий Объединенным морским командованием НАТО.

Вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий Вторым флотом США, заявил в феврале, что американские корабли, покидающие восточное побережье, вступают теперь в «спорное пространство» и больше не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение Атлантики.