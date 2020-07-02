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СМИ сообщили об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

Корабли НАТО уже не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение Атлантики, отметили в альянсе
Фото: Юрий Мальцев / Reuters
Фото: Юрий Мальцев / Reuters

В конце 2019 года Россия провела одни из крупнейших учений со времен окончания холодной войны: в поход ушли сразу десять подводных лодок, сообщает The Wall Street Journal.

Они покинули свои базы на российском арктическом побережье и взяли курс на запад, в сторону Северной Атлантики, уточняет издание.

Военно-морское командование США и их союзников считает, что Россия сейчас развертывает большее количество подводных лодок на более длительные периоды в Атлантике. Подлодки могут угрожать военным кораблям НАТО и критической американской инфраструктуре, поскольку патрулируют восточное побережье США.

«Теперь мы видим это регулярно: больше подводных лодок, дальше, в течение более длительных периодов времени», — сказал в интервью вице-адмирал Кит Блаунт, командующий Объединенным морским командованием НАТО.

Вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий Вторым флотом США, заявил в феврале, что американские корабли, покидающие восточное побережье, вступают теперь в «спорное пространство» и больше не могут рассчитывать на беспрепятственное пересечение Атлантики.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Командующий Северным флотом России Александр Моисеев 16 марта заявил: «Мы единственные в мире, кто регулярно не только плавает под арктическими льдами, в том числе и в приполюсных районах, но и проводит практические мероприятия с применением ракетного вооружения».

«Для нас стало нормальной практикой, когда одновременно в море разные задачи решают свыше десяти подводных лодок различных классов», — сказал тогда командующий и добавил, что «посещая наши гарнизоны, нельзя не заметить, что многие причалы пустуют».

В декабре 2019 года представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что в НАТО обеспокоены активностью российских подлодок в Северной Атлантике и Норвежском море. «Россия постоянно наращивает свой потенциал под водой», — сказала Лунгеску. Только в октябре у берегов Норвегии альянс заметил одновременно до десяти российских подлодок, отмечается в материале. В целом же активность российских подлодок в этом году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны, добавила она.

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Фото: Минобороны РФ

Норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные разведки страны в октябре 2019 года сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота приняли участие в операции, целью которой является как можно дальше зайти в воды Северной Атлантики, не будучи обнаруженными. По данным норвежской разведки, до десяти российских подводных лодок, восемь из которых — атомные, покинули свои базы на Кольском полуострове с целью выйти как можно дальше в Баренцево и Норвежское моря, остаться незамеченными и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США», отмечал телеканал.

NRK при этом уточнил, что это были не учения, а «операция, призванная показать военную силу».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: подводные лодки, НАТО, военно-морской флот
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